"Canelo" Álvarez y el peculiar careo con Yildirim

���� Arrancamos #FightWeek conociendo el @HardRockStadium ��️�� Gracias por el recibimiento @MiamiDolphins me siento feliz de estar aquí.



���� Starting #FightWeek visiting the @HardRockStadium ��️�� Thanks for welcoming me @MiamiDolphins I'm glad to be here. #CaneloYildirim pic.twitter.com/sBkAoCzUB8