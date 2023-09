“Canelo” Álvarez y el día más difícil de su carrera

Perder el invicto siempre será un momento duro que marcará un precedente en la carrera de cualquier boxeador.

En este sentido Saúl Álvarez no es la excepción, ya que el pugilista de Jalisco vivió una de las noches más difíciles de su vida en aquel 2013 donde cayó por primera vez en su carrera como pugilista profesional.

El rival en turno fue un fuera de serie como Floyd Mayweather, pero esto no impidió que Saúl y su familia pasaran por el duelo que significa probar la derrota por primera ocasión. Así es como Rigoberto Álvarez recuerda aquella noche y la plática que tuvo con su hermano.

“Fue muy doloroso para mí porque le vi su cara y supe cómo se sentía, y me dolió mucho porque lo quiero como un hijo. Me dolió y le hablé por teléfono y a mí también se me hizo un nudo en la garganta, le dije que me dolió mucho lo que pasó pero le pedí que no se dejara vencer. Fue duro pero nos tocó perder esa vez”.

“No pude dormir como yo quisiera porque fue una noche de mucho sentimiento, fue doloroso en realidad”, comentó el hermano mayor de “Canelo”, quien además fue su primer entrenador.

Desde aquel momento ya se han ido poco más de 10 años, pues fue el 14 de septiembre de 2013 cuando “Canelo” cayó por primera vez durante su carrera como pugilista de paga. Algo que si bien pudo significar su debacle, al final terminó por impulsarlo hasta convertirse en el mejor libra por libra del planeta.

Después de esa pelea Álvarez sólo ha caído una vez más, y fue ante Dmitry Bivol en una contienda por el título mundial semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

MF