Si alguien ha sido un crítico de la carrera del “Canelo” Álvarez, ese ha sido Juan Manuel Márquez, quien pese a que nunca se enfrentaron arriba del ring, fuera de él han tenido algunas diferencias.

En esta ocasión, el excampeón del mundo arremetió contra el tapatío por preferir enfrentarse ante John Ryder en lugar de boxeadores de renombre como David Benavidez, quien a decir del “Dinamita” sería más rival que el británico.

“A mí me gustaría que enfrentara a Benavidez, que es el número uno, el retador oficial. ¿Para qué darle la vuelta al asunto? ¿para qué tanto brinco, si el suelo está tan parejo?", dijo "Dinamita".

Ni tarde ni perezoso, Saúl no dejó pasar el hecho para responderle a Juan Manuel Márquez, a quien hace años retó para poder pelear contra él y nunca aceptó, de ahí el “pique” entre ambos. El Canelo lo señaló de envidioso.

"Mira, Juan Manuel Márquez siempre ha sido un crítico de mi carrera. Por envidia o no sé por qué. Es de causar lástima que un peleador como lo fue él envidie a otro mexicano y todo lo que está haciendo, él lo sabe y no lo puede aceptar. Creo que no hay que ponerle mucha atención a personas como él que están podridas de su cabeza", dijo Álvarez Barragán.

Así pues, Saúl dejó ya de lado el hecho y se enfoca en la velada boxística, la cual se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron, donde se espera un lleno total, debido a que será el regreso del Canelo a tierras tapatías luego de 12 años.

