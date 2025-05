Canelo Álvarez vs. William Scull: así fue el careo previo a la pelea

Saúl "Canelo" Álvarez y William Scull se encontraron ayer en la conferencia de prensa previa a su pelea del sábado, donde el ganador unificará los cinturones supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo, éste último el único en posesión del cubano.

Cuando se encontraron frente a frente, Scull mostró respeto al Canelo dándole la mano a él y a todo el equipo que lo rodeaba. Ambos posaron para fotografías y después se sostuvieron la mirada por casi medio minuto, sin retos ni altanería de ninguna.

Tras la separación, Saúl Álvarez lanzó golpes al aire que avivaron a los presentes a corear su nombre; Scull pidió calma con una sonrisa de confianza en lo que pueda hacer el sábado.

Antes, cuando hablaron para la prensa, Canelo dijo que el público verá una versión diferente de él: "Scull va a sentir algo diferente. Dijo que me iba a comer, pero lo único que comerá será esto", dijo mostrando su puño derecho.

Scull se mostró humilde, sabedor de que no se le dan muchas probabilidades de ganar, pero también con fe en sí mismo: "Me subestiman", dijo. "Lo que diga la gente no me preocupa... voy a demostrar que sí se puede".