Canelo Álvarez se lleva nuevo golpe de William Scull tras decepcionante pelea

El debate sobre de la pasada pelea que sostuvieron los boxeadores William Scull y Saúl "Canelo" Álvarez, parece inagotable. Este hecho vivió un resurgir mediático este 6 de mayo después de que un canal de YouTube, especializado en el deporte, publicara las declaraciones en entrevista de William Scull .

El cubano aseveró que, aunque cree que pudo haber tenido una actitud más activa, a su parecer, él ganó el duelo y se sintió superior al mexicano : "Pude haber hecho más. Me faltó apretar un poco más en los últimos segundos. […] Yo tuve la pelea controlada completamente . [...] Me llevo la sensación amarga por la decisión que se tomó ahí y porque todo era un evento para él".

Lee también: Sheinbaum reconoce la labor de la DEA en histórico decomiso de fentanilo

William Scull, no contento con sus puntos y excusas acerca de su decepcionante actuación durante el duelo, arremetió directamente contra el tapatío: " El Canelo no es nadie y no me demostró nada. [...] Ese hombre nunca me pudo controlar a mí".

Además, el cubano hizo una incisiva declaración acerca del desempeño de Canelo durante su pelea: "Estaba frustrado. Ya no es el mismo Canelo de antes. Cuando peleó con Floyd Mayweather [...] era otro boxeador. No me golpeó y no sentía nada ", sentenció.

Te puede interesar: ONG rescata migrantes en el Mediterráneo, entre ellos un bebé

Cuando se le cuestionó acerca de su forma de boxear, la cual le valió muchas críticas del público y de los analistas deportivos, respondió que ese es su estilo de combate y las personas deben entender eso porque fue lo que se planificó para la pelea del pasado 3 de mayo.

Las palabras de William Scull contaron su punto de vista de los sucesos que lo tuvieron como protagonista. El atleta criticó lo que, a su parecer, fue un show montado para que él no tuviera la más mínima oportunidad de éxito .

Te puede interesar: Chivas reduce a dos candidatos su lista de opciones para nuevo DT

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF