Canelo Álvarez reveló cuál fue la derrota que lo hizo caer en depresión

El boxeador tapatío Saúl Álvarez cuenta con un récord casi perfecto arriba de los rings de todo el mundo. Sin embargo, hace poco confesó que una de las dos derrotas que están marcadas en su larga y exitosa carrera, le provocó una depresión por la cual tuvo que trabajar para volver a centrarse en su objetivo de ser el mejor boxeador del mundo.

Canelo Álvarez confesó este proceso en su entrevista con Miguel Layún para su podcast “We Are Brave”. En ella, el pugilista habló de su derrota contra Floyd Mayweather y las repercusiones que tuvo en su salud mental un suceso de ese impacto:

"Cuando perdí con Floyd Mayweather, tenía 23 años, obviamente no estaba listo para esa pelea y yo sentí que sí. Yo creo que me pegó una depresión, pero no tenía a alguien con esa educación de decirme que había psicólogos. Me deprimí y como pude empecé a pensar y algo me enseñó, dije: 'voy a ser el mejor del mundo', no creo que esto me vaya a parar, me ganó el mejor del mundo, uno de los mejores en la historia del boxeo".

Esta experiencia habría servido de leña para encender la llama de sus propositos ambiciosos. A partir de ahí, Canelo Álvarez aprovechó su descalabro para trabajar en convertirse en uno de los mejores dentro del ring. En ese sentido fue muy valioso aceptar la derrota, pues le permitió perderle el miedo al fracaso y seguir creciendo como persona y deportista.

"El miedo te controla, si te pones a observar, a la gente la controla el miedo y les impide hacer cosas, por eso mucha gente está donde está. La palabra fracaso es lo peor. Yo fracasé con Floyd Mayweather, fracasé con (Dmitry) Bivol, pero intenté cosas chingonas y sigo siendo uno de los mejores en la historia, no pasa nada".

Pese a que fue un trago amargo, esta derrota fue la historia que proyectó al Canelo a lo más alto de su exitosa carrera. A partir de reinventarse logró estructurar un camino rumbo al éxito. Sin embargo, no por ello ha dejado de tener los pies en la tierra. Pues tiene claro que habrá un momento en que deberá bajar del ring y colgar los guantes.

En ese sentido, como campeón indiscutido de peso supermediano a los 35 años de edad, Saúl Álvarez proyecta su retiro en un par más de años.

"Soy consciente y realista para decir hasta cuando quiero seguir en el box, siempre he dicho que a los 37 años me voy a retirar. No me gustaría estar mucho más tiempo, obviamente me apasiona mucho lo que hago, pero ya logré todo, de ahí para arriba no hay más, todo lo que te imagines del box, ya lo logré, todos los premios, todo lo grande", aseguró.

