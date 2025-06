Canelo Álvarez revela por qué no pelea los viernes

Durante una intervención especial para el canal ESPN Knockout, Saúl “Canelo” Álvarez dejó clara su postura sobre una costumbre que ha mantenido firme a lo largo de su carrera: no pelear en viernes. El boxeador mexicano explicó que él mismo solicitó no programar su próximo combate el 12 de septiembre, ya que para él, el sábado es el día más importante, sobre todo cuando se trata de una fecha tan significativa como el fin de semana de la Independencia de México.

“Peleo en la fecha de mi gente”, compartió ‘Canelo’.

“Yo no peleo un viernes, así que va a ser el 13 de septiembre”, declaró Canelo, quien se encuentra organizando su tradicional torneo de golf No Boxing No Life y ya se prepara para volver al cuadrilátero.

Con esta decisión, el tapatío no solo mantiene su línea tradicional, sino que también reafirma su influencia dentro del mundo del boxeo. “Peleo en la fecha de mi gente”, dijo contundente.

Las Vegas, la sede más probable

Aunque aún no se confirma oficialmente el recinto , todo apunta a que el combate será en Las Vegas, con la T-Mobile Arena como una de las opciones más viables. Sin embargo, la situación es compleja, ya que el UFC también busca ese lugar y esa fecha para realizar una cartelera que originalmente se celebraría en Guadalajara, pero que podría ser reubicada.

Canelo vs Crawford: la pelea más esperada

Canelo se enfrentará al invicto Terence Crawford en lo que promete ser uno de los combates más esperados del año. Aunque aún faltan detalles por confirmar, se espera que el anuncio oficial se realice en los próximos días.

El combate marcará la defensa del campeonato indiscutido del peso supermediano por parte del mexicano y podría convertirse en uno de los eventos más taquilleros de 2025.

