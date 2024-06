Canelo Álvarez es ninguneado por figura mundial: "No es la cara del boxeo"

El "Canelo" es una de las figuras del boxeo más importantes no solo de México sino en el mundo, y es una personalidad muy querida en su tierra natal, Jalisco, y en concreto de Guadalajara.

No todos ven en el "Canelo" un personaje destacable y consideran, además, que su fama es injustificada. Tal es el caso del boxeador originario de Ucrania, Oleksandr Usyk, campeón mundial de peso pesado, quien abiertamente declaró que no se muestra de acuerdo con la popularidad del "Canelo".

El ucraniano lanzó estas declaraciones luego de que el "Canelo" afirmara ser el rostro del boxeo en el panorama actual. Oleksandr Usyk, que en su ramo es considerado el mejor libra por libra, afirmó que quizás lo sea, pero tan sólo en México.

“Canelo (Álvarez) dice que es la cara del boxeo... no lo es en Ucrania, no lo es en Arabia Saudita , no lo es en Europa. Quizás en México sí es la cara del boxeo”.

Pero, ¿quién es Oleksandr Usyk? Es uno de los grandes del boxeo, y su popularidad se ha incrementado en las últimas semanas luego de haber derrotado a Tyson Fury, lo que lo llevó a un récord de 22 victorias.

Hasta el momento, el "Canelo" no ha respondido los comentarios del ucraniano.

