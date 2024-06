Julio César Chávez Jr. fue cuestionado sobre la situación actual de Saúl “Canelo” Álvarez y sus potenciales rivales para su próxima pelea y éste no dudó al nombrar a los pugilistas con quienes le gustaría ver pelear al boxeador tapatío.

Diversos reportes han apuntado a que Álvarez estaría planeando enfrentar al estadounidense Edgar Berlanga , sin embargo, Chávez Jr. asegura que preferiría verlo frente a un oponente de mayor jerarquía.

“Realmente no me gustaría ver esa pelea, porque prefiero ver Crawford vs ‘Canelo’; Benavidez vs ‘Canelo’... son mejores peleas porque son campeones mundiales. Me gusta Berlanga, es un peleador realmente bueno pero no creo que tenga los logros suficientes para pelear con ‘Canelo’”, expresó Chávez Jr.

Estas declaraciones surgieron en medio de una entrevista para ESNEWS, en donde Julio César también detalló que si “Canelo” consigue una victoria ante Benavidez o Crawford, “estará a otro nivel” e incluso lo comparó con figuras como Mayweather o Pacquiao respecto a lo mediático y la toma de riegos.

“ Es como Mayweather y Pacquiao, puede ganar 50, 60 o 70 millones por pelea . Necesita tomar un riesgo, y si pierde, gana también. Entonces, me gustaría que ‘Canelo’ tomara ese tipo de riesgos”, detalló Chávez Jr.

SV