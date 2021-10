El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez desea que noviembre sea un excelente mes para él y Sergio "Checo" Pérez, específicamente el fin de semana del 5 al 7 de noviembre, ya que ambos tendrán actividad importante en sus respectivos deportes.

"Canelo" Álvarez enfrentará a Caleb Plant el 6 de noviembre en Las Vegas, mientras que "Checo" Pérez tendrá el Gran Premio de México todo el fin de semana, siendo la carrera el 7 de noviembre, en busca de ser el primer mexicano en subirse al podio en su país.

"Me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo, imagínate lo que sería para México. Me encantaría y ustedes saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que 'Checo' ganara en nuestro país, sería algo grandísimo", dijo "Canelo" en una conferencia de prensa virtual.

El pugilista mexicano profundizó más sobre lo hecho por Pérez hasta ahora en la temporada de Fórmula 1 y admitió que está pasando por un gran momento.

"Lo veo muy bien, últimamente ha estado imparable. Me gusta la manera en que lo veo: está más decidido y con más agresividad", recalcó Álvarez.

