Saúl “Canelo” Álvarez ha expresado su interés en una revancha contra Dmitry Bivol, quien lo derrotó por decisión unánime en 2022. La expectativa se intensifica ante la respuesta del boxeador ruso, quien en una entrevista con iFL TV mostró apertura a la idea de un nuevo combate, aunque en este momento se centra en su próximo enfrentamiento contra Artur Beterbiev por el título indiscutido de peso semipesado.

Bivol reflexionó sobre la posibilidad de una revancha tras su victoria sobre Álvarez en 2022, señalando que esperaba que se concretara en el mismo año. Sin embargo, se mostró sorprendido por la elección de rivales del mexicano, lo que lo llevó a tomar otro rumbo junto a su equipo.

"Si nuestros caminos se vuelven a cruzar, no hay problema, podemos tener la revancha. Pero, por ahora, solo estoy concentrado en el 12 de octubre. Pensar en una revancha con "Canelo" (Álvarez) no es que sea mirar atrás, sino mirar hacia un lado. Me distrae", expresó Bivol en entrevista.

La motivación de “Canelo” para buscar esta revancha radica en su afirmación de que no estuvo al 100% en su pelea anterior contra Bivol. En declaraciones a ESPN antes de su combate contra Edgar Berlanga, el campeón mexicano mencionó que enfrentarse nuevamente al ruso es su única opción para regresar a las 175 libras.

Cabe recordar que el 7 de mayo de 2022, “Canelo” subió de división para retar a Bivol, lo que resultó en su segunda derrota en una carrera que había permanecido invicta durante nueve años, desde su única caída ante Floyd Mayweather Jr.

Con información de SUN.

