David Faitelson es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México y América Latina por su amplio conocimiento en diferentes disciplinas, así como por contar con una de las trayectorias periodísticas más destacadas y largas en su ámbito, trabajando para importantes cadenas de televisión como Imevisión, TV Azteca, ESPN y ahora Televisa .

Para muchos, la “época dorada” de Faitelson se dio durante su estadía en la cadena norteamericana ESPN , para la cual trabajó por más de 16 años (2006-2023), participando así en programas como Raza Deportiva, Fútbol Picante, SportsCenter, Cronómetro, entre otros. No obstante, en 2023 el periodista decidió dar un paso al costado e ingresar a los estudios de San Ángel con Televisa , en donde actualmente se desempeña como comentarista deportivo.

Ahora, Faitelson fue entrevistado por el periódico deportivo mexicano “RÉCORD”, en la cual señaló que se siente con mayor libertad de expresión en Televisa con respecto a ESPN , pues, asegura, que llegó a ser “castigado" por criticar al boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez . Estas sanciones derivaron, de acuerdo a lo señalado por él, en ser separado en varias ocasiones de diferentes programas de la cadena norteamericana.

“En ESPN había tenido temas complicados por cosas que yo decía, me acuerdo una pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs Avni Yildirim donde dije que esa pelea fue un fraude, al día siguiente me llamaron para decirme que ya no vas a trabajar en ‘tales’ programas, no te castigaban totalmente pero sí te mandaban un mensaje para que supieras que no puedes decir ciertas cosas”, se puede leer en la entrevista realizada a Faitelson.

Asimismo, el periodista de 56 años también compartió el respaldo que Televisa le dio desde que el “Canelo” Álvarez lo vetó de sus peleas, información que fue confirmada por el mismo Faitelson el pasado mes de septiembre previo a la pelea del tapatío con Edgar Berlanga con el siguiente mensaje en X -antes Twitter-:

“Siguen sin darme una credencial para el día de la pelea, no sé por orden de quién o por qué razón, es una pena que violen la libertan de expresión”.

Con este mensaje David Faitelson habría confirmado estar vetado por el equipo del "Canelo" Álvarez. X -TWITTER-/ DavidFaitelson_

Aunque la relación entre David Faitelson y Saúl “Canelo” Álvarez no es la mejor, y existe el referido veto al periodista, lo cierto es que, hasta el momento, por lo menos en apariencia y en lo externado por el comentarista deportivo este no salió de ESPN por culpa del tapatío de 34 años, pero indirectamente podría haber sido el punto de quiebre entre él y la televisora norteamericana de deportes.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS