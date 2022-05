Saúl "Canelo" Álvarez con el paso del tiempo ha ido adquiriendo madurez no solo arriba del cuadrilátero, sino también a la hora de hacer declaraciones previo o después de sus combates. En esta ocasión, el pugilista tapatío se mantuvo mesurado y evitó caer en declaraciones absurdas, pero sí lanzó una advertencia.

El "Canelo" se prepara para enfrentar al ruso Dmitry Bivol, en busca de hacerse con el cetro semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y aunque reconoció que es un gran rival, dejó en claro que atraviesa su mejor momento como boxeador.

"Me gustan los retos, porque con esos puedes hacer historia y ponerte en el top de este deporte. Me gustan este tipo de retos. Las habilidades de Bivol son buenas, pero esta es mi era", advirtió el tapatío.

"Es un gran campeón, lo sabemos. Entrenamos para esto, porque es un gran boxeador, un campeón sólido, pero estoy listo, creo en mis habilidades y estoy muy confiado en lo que puedo hacer", agregó.

Del otro lado del ring, Dmitry Bivol, se dice agradecido por el privilegio que representa enfrentarse al mejor libra por libra del mundo y no dudó en mostrar confianza en sí mismo para vencer al "Canelo".

"Para ser honestos, siempre he creído en mi victoria. ¿Por qué no?. El boxeo es así. Cuando tenía 16 años enfrenté dos veces a un campeón mundial amateur y le gané. Ahora, ¿por qué no?", dijo el ruso.

Bivol ha ganado cada una de las 19 peleas que ha sostenido a nivel profesional (11 por nocaut), pero el mexicano ha empezado a hacerse experto en destronar a púgiles invictos.

JL