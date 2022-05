Aunque no sacaron ventaja en casa, las Chivas confían en coronarse contra Rayadas el próximo lunes, día en que se disputará el juego de vuelta para definir a la escuadra que se quedará con el Campeón de Campeones 2022.

Por lo menos así lo siente el estratega Juan Pablo Alfaro, quien advirtió que su Rebaño no especulará cuando visite la Sultana del Norte.

“Sin duda Monterrey es uno de los equipos fuertes, importantes de la Liga. Tuvo el campeonato pasado a su favor y en este terminó en primer lugar general, sin embargo nosotros iremos con mucha personalidad, no regalaremos nada, no será fácil pero iremos a competir con ilusión y ganas de sacar un resultado bueno. No será fácil, pero para ellas tampoco”, comentó el entrenador.

Respecto al estado físico del equipo, Alfaro reconoció que su Rebaño no llegó en el mejor estado luego de que apenas el lunes disputara la final del Clausura 2022 ante Pachuca.

“Se notó en el segundo tiempo que el equipo vino un poquito a menos, aunque en el primero lo hizo bastante bien. Vi a Rayadas con un poco más de empaque a la hora de hacer los esfuerzos y el empate me deja bien, no es el resultado que queríamos pero es muy loable por el esfuerzo que hicieron las chavas”, finalizó.

Será el lunes a las 20:06 cuando Rayadas y Chivas se midan en la cancha del BBVA para definir a la escuadra ganadora de este título.