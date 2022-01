Benjamín Gil deja a los Mariachis

Un día de claroscuros para la organización de Mariachis de Guadalajara de la Liga Mexicana de Beisbol, ya que su manager Benjamín Gil deja la organización para unirse a los Angelinos de Los Ángeles de las Grandes Ligas a partir de este año.

“Me siento muy contento, agradecido es una bendición, se ha trabajado bastante. Creo que es una combinación de la trayectoria antes de ser manejador, ayudó el jugar en Ligas Mayores, el tipo de carrera que tuve, en la que tuve que ser versátil en mi conducta y en mi trabajo”, afirmó.

Benji jugó en los Angelinos de 2000 a 2003, logrando ganar la Serie Mundial con esta novena en 2002, donde coincidió con el actual mánager del equipo, Joe Maddon.

Como entrenador de los Mariachis de Guadalajara, Benjamín Gil tuvo marca de 46 ganados y 17 perdidos, alzándose como la mejor escuadra en la Temporada 2021, siendo uno de los mejores récords en la historia de la pelota veraniega. Además, se llevó el premio como mánager del año.

Aclaró que no es un adiós a Mariachis, sino un “hasta luego”, ya que pretende volver en algún momento.

“Espero que no lo vean como que dejo un vacío. Mi huella está firme con Mariachis. Si no fuese este tipo de oportunidad no me iría de Guadalajara. Se mencionó que firmé un contrato de tres años, a ese contrato solo se le pone una pausa, no sé cuánto tiempo esté en Estados Unidos, espero que sea un buen rato. En un futuro podré regresar a Mariachis, aunque sea por una temporada o por las dos que sea el contrato. Me encanta Guadalajara, adoro a la ciudad y a la afición de los Mariachis. Decirles que los llevo en el corazón y que sigo siendo Mariachi”, afirmó Benjamín.