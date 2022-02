Beijing 2022: Rodolfo Dickson, por la revancha con México en los Juegos Olímpicos de Invierno

Este viernes arrancan los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 y México tendrá representación en cuatro disciplinas con el mismo número de deportistas. Uno de ellos será Rodolfo Dickson, quien tendrá actividad en el Esquí Alpino.

A sus 24 años, Rodolfo Dickson ha atravesado por muchas pruebas en su vida y en Beijing 2022 cumplirá uno de sus sueños y será uno de los cuatro mexicanos que intentará traer una medalla por primera vez a nuestro país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Quién es Rodolfo Dickson, representante de México en Beijing 2022?

Rodolfo Roberto Dickson Sommers nació el 11 de julio de 1997 en Puerto Vallarta, Jalisco. Beijing 2022 será su segunda experiencia en una justa olímpica de invierno tras haber participado en PyeongChang 2018.

Pese a que nació en Puerto Vallarta, lugar con un clima que imposibilitaría el esquí, el destino llevaría a Dickson a acercarse al deporte de una peculiar manera.

Siempre hay algo bueno aguardando

Cuando Rodolfo Dickson tenía nueve meses de haber nacido, quedó huérfano y anteriormente llevaba el nombre de Jesús de Dios.

A los 3 años fue adoptado por una pareja canadiense, país donde más tarde aprendió y se enamoró del esquí alpino y, aún cuando pudo representar a Canadá, Rodolfo se inclinó por México y tanto él como sus padres adoptivos siempre se han sentido orgullosos de representar a nuestro país.

“Creo que había dentro de mí algo que me seguía recordando a México. Adoro todo lo que representa este país, porque mis padres siguieron hablándome de mis orígenes mexicanos. Nunca me lo ocultaron y me encanta el apoyo que he recibido de los fanáticos mexicanos“, confesó durante una entrevista.

Rodolfo Dickson se dice además afortunado de tener una madre que lo ha apoyado para financiar un deporte que no resulta nada barato practicar.

"La financiación de mi deporte realmente ha sido la parte más difícil antes de los Juegos Olímpicos. Tengo mucha suerte de tener una madre increíble que ha sacrificado gran parte de sus ingresos por mi sueño".

Rodolfo Dickson es el primer mexicano en ganar una medalla de oro en una carrera internacional de esquí, el Super-G en enero de 2015 y en Beijing 2022 intentará mejorar lo hecho en PyeongChang 2018 cuando terminó en el lugar 48. Una historia especial, merece sumar un capitulo igual.

ESPECIAL

¿Cuándo arranca la participación de Rodolfo Dickson?

Rodolfo Dickson iniciará su participación el sábado 12 de febrero a las 20:45 horas tiempo del centro de México con su primera carrera.

Como sucedió con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Claro Sports será el encargado de transmitir las disciplinas a través de sus plataformas oficiales.

JL