Barcelona puede jugar sin Lionel Messi, afirma Ernesto Valverde

Luego de la sorpresiva ausencia del argentino Lionel Messi en la convocatoria del Barcelona para enfrentar al Inter de Milán, el técnico español Ernesto Valverde aseguró que su equipo es capaz de jugar sin su capitán, dado que lo han hecho en otras ocasiones.

"Evidentemente sabemos lo que significa Messi, pero ha habido partidos en los que hemos jugado sin él, nos ha ido bien, en otros no. Es determinante, pero ya ha faltado otras veces. Mantendremos el nivel y la competitividad", aseguró en conferencia de prensa.

De acuerdo con el estratega, Lionel recibió descanso, pero decidió no detallar cualquiera otra cuestión que se discute en el vestidor y la determinación se tomó al considerar los compromisos futuros del equipo.

"Cada convocatoria tienes que explicar por qué viene uno y no vienen otros. Messi tiene descanso en este partido. Estamos clasificados y he decidido que un jugador no venga. Las cosas internas, son internas. En ese sentido y teniendo en cuenta lo que tenemos por delante, he decidido que no venga", agregó.

El naturalizado español Ansu Fati, joven promesa del equipo y quien recientemente fue renovado, podría ser la alternativa para sustituir al rosarino, luego de que superó sus dolencias físicas y recibió el alta médica, a diferencia de sus compañeros el español Jordi Alba y el portugués Nélson Semedo.

