El Barcelona ya habló.

El equipo dice que no ha alcanzado ningún acuerdo secreto con el Atlético de Madrid para rebajar los 40 millones de la cláusula de compra de Antoine Griezmann, y según ha admitido un vocero azulgrana a la agencia EFE "todo está a expensas" de una negociación por este asunto.

En una información publicada hoy por el diario francés L'Equipe, se asegura que ambos equipos estarían negociación para que la opción de compra se rebaje hasta los 25 millones de euros, extremo que ha sido desmentido desde el club azulgrana.

Antoine Griezmann está cedido desde la temporada pasada al Atlético de Madrid que tiene una opción de compra obligatoria si el delantero disputa más de 45 minutos en la mitad de los partidos en los que esté disponible.

Por ese motivo, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, está alineando únicamente al jugador a partir del minuto 60 desde el inicio de esta temporada para no alcanzar la cifra de minutos estipulada en la opción de compra.

La interpretación del Barça es que Griezmann, solo la temporada pasada, ya habría jugado los minutos necesarios para que el Atlético de Madrid tenga que abonar la cantidad estipulada. Una cuestión que se interpreta de manera diferente desde los despachos del Wanda Metropolitano.

El equipo azulgrana considera que la cesión de Griezmann fue por una temporada, no por dos, y que la prórroga se realizó atendiendo al número de partidos que disputó el curso pasado.

Ahora ambos clubes se han emplazado a negociar, una negociación que aún no ha iniciado. Desde la entidad azulgrana no se descarta que el asunto pueda llegar a los tribunales si no se alcanza ningún tipo de acuerdo, aunque se prioriza la negociación.

