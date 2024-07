Tras el empate 1-1 del Atlas contra Tigres en el estadio Jalisco, el técnico Beñat San José compartió su diagnóstico del partido y expresó su satisfacción con el rendimiento del equipo, especialmente en la primera mitad del partido.

"Creo que hemos hecho un gran partido ante un gran rival, sin duda alguna, y que realmente, pues si bien el punto suma, nos sabe a poco", comentó. Destacó el esfuerzo del equipo por presionar en campo rival, recuperar la pelota y generar ocasiones de gol. Sin embargo, lamentó no haber podido concretar más oportunidades: "Ha sido una lástima que no hayamos podido materializar algunas llegadas que hemos tenido, algunas ocasiones, algunas contras que nos han cortado".

El técnico también reflexionó sobre el gol recibido, atribuyéndolo a un error en la salida con balón controlado, una característica distintiva de su estilo de juego. A pesar de esto, se mostró orgulloso del equipo por su inteligencia táctica y su lucha hasta el final.

En cuanto a los rumores que lo vinculan con la selección de Ecuador, San José fue claro: "Lo desmiento totalmente y no he tenido ningún contacto". Con esta afirmación, el técnico intentó poner fin a las especulaciones y enfocarse en su actual proyecto con el Atlas.

Finalmente, la situación en la delantera es una preocupación para San José, especialmente si Eduardo Aguirre no puede estar disponible. "Tenemos otra alternativa si Edu, por lo que sea, no puede terminar el partido", mencionó, refiriéndose a la necesidad de utilizar jugadores polivalentes para cubrir esa posición. San José también destacó la actuación de Leo Flores, quien a pesar de sufrir una fractura en la clavícula, mostró una gran valentía al continuar jugando.