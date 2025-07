Después de que Cruz Azul vino de atrás y logró obtener un empate con sabor a derrota para Atlas, el auxiliar técnico de Gonzalo Pineda, Diego de la Torre aseguró que el plan no era ceder tanto juego al conjunto Celeste, por lo que reconoció que se vieron agobiados por el cuadro capitalino.

“No era el plan de juego, no era el plan de juego ceder tanto y quizás pareciera que nos tiramos un poco para atrás, pero por momentos nos agobió un poco Cruz Azul, es una realidad, hicimos bien las cosas, no había tanto peligro en cómo nos atacaba, en cómo nos llegaba, después vienen dos goles donde no supimos resolver”, señaló.

De igual manera, evitó hablar del arbitraje, pese a que el estratega rojinegro se fue expulsado al final del partido, luego de que aseguró hubo aspectos que no agradaron.

“Nosotros no vamos a hablar nunca, saben cómo es Gonzalo, el enojo siempre es la calentura de la cancha, es en todo momento y, bueno, ya veremos qué es lo que ustedes dicen, ustedes sé que vieron todo lo que pasó y que más adelante nos comentarán qué es lo que sucedió en ese último tema que fue lo que nos prendió un poquito más”, concluyó.