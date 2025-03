Después de la derrota de esta noche ante América, el director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda aseguró que Luis Ángel Malagón se convirtió en la figura de la noche, pues salvó en varias ocasiones a su equipo de un posible empate para los Rojinegros.

“Nuestro trabajo es generar las jugadas, el volumen de llegada contra un equipo como América, no creo que haya muchos equipos que le hayan generado ese volumen de llegadas, creo que quizás en otro momento, darle crédito a Malagón que es un grandísimo portero, hoy salvó varias veces a su equipo”, señaló.

De igual manera, se dijo conforme con el accionar de su equipo, ya que generaron múltiples opciones de gol, sin embargo, puntualizó que la contundencia del América fue la diferencia del partido.

“La sensación me deja un agradecimiento a la afición que nos recibe de gran manera, en el momento que más lo necesitábamos se brindó la gente, a mis jugadores, que lo dieron todo, agradecerles, me queda la sensación de orgullo por lo que hizo mi equipo más allá del resultado, me queda que tuvimos más opciones que el rival, que hicieron muy bien las cosas y fueron más contundentes”

Al final, aseguró que se va con muchas dudas de algunas jugadas en el partido, sin embargo, descartó que la derrota de esta noche de su equipo sea por algún error arbitral.

“Del arbitraje me quedan muchas dudas de muchas jugadas, como siempre, cuando hay VAR me gusta ser más mesurado, es muy poco el margen, me queda duda con el tema de la mano, son situaciones de juego, no nos gusta justificarnos con el árbitro, mi amarilla fue por una queja por la pérdida de tiempo, respeto mucho a los árbitros, y nada, buscaremos ser mejores”, concluyó.