El mundo del futbol está lleno de estas historias: un jugador es rechazado por cierto club y después brilla en otro equipo. Uno de los casos más sonados en el presente es el de Pedri, jugador español que no fue aceptado por el Real Madrid y ahora brilla en el equipo rival, el Barcelona.

En México, no estamos exentos de estas historias y es que uno de los jugadores más importantes del plantel de Pachuca, tiene una curiosa anécdota con Atlas, pues cuando aún no llegaba al futbol profesional fue dado de baja por los Zorros porque era muy "chaparrito".

Se trata del "Pocho", Víctor Guzmán, quien se ha convertido en uno de los referentes del Pachuca, pero que en sus inicios vio su sueño interrumpido con el Atlas debido a su estatura.

"No más. Me dijeron que ya no iban a contar conmigo, que me daban de baja. Así que mi mamá y yo fuimos a ver al Toqui (Martín) Castañeda, no para reclamar. Le dijimos: ‘me diste de baja’ y está bien, pero quiero saber qué fue lo que pasó, qué dejé de hacer, para no repetirlo’ y el Toqui me dijo… ‘estás muy chaparrito’, sí, que era muy pequeñito para seguir avanzando en este nivel (Sub 17) y bueno, me tuve que ir", cuenta el "Pocho" Guzmán, quien asegura que no tiene rencor alguno por lo sucedido.

Ahora, Víctor Guzmán se ha convertido en uno de los mejores de la Liga MX y está a las puertas de un título con el Pachuca. Para ello debe vencer a aquel equipo que no tuvo la confianza en él. ¿Motivación extra?

JL