La Final del futbol mexicano enfrentará a dos de los más grandes ídolos que ha tenido el Atlas en la portería, Óscar Ustari por los Tuzos y Camilo Vargas por los rojinegros. Durante el día de medios, estas dos figuras de la meta platicaron largo y tendido, se les vio de buen humor, aunque cada quien quiere llevar agua para su molino.

Y fue el arquero colombiano, Camilo Vargas quien aceptó una gran admiración por su contraparte Ustari, al grado de ser un ejemplo para él.

“Con Óscar nos une algo que independientemente de la rivalidad que hay en el futbol, es una buena relación fuera de la cancha, es una admiración profunda hacia él, he crecido durante mi vida viéndolo, es un arquero que me marcó mucho por su técnica, por su calidad, y podría seguir por horas hablando de él, pero me quedo con ese gran ser humano que es”, señaló Camilo Vargas, héroe de los Zorros.

