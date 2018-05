Atlas tiene ofertas por Brayan Garnica

Se ha convertido en el objeto del deseo de varios equipos, Brayan Garnica es la última joya de la corona rojinegra y son varios los conjuntos de la Liga MX, sobre todo del norte y del centro del país, que preguntan oficialmente por los servicios del habilidoso extremo del Atlas, esto lo reconoció el director deportivo Fabricio Bassa, quien también aceptó que hay sondeos por Garnica desde el futbol europeo.

''Siempre hay, hoy es una realidad, por Garnica llaman todos los días, hay varios de fuera que llaman, es uno de los más cotizados, cualquier equipo lo quisiera tener, pero tampoco daremos muchos jugadores a venta, no se puede desarmar un equipo que ha sido exitoso'', señala Bassa.

''En el mercado local se pregunta todos los días, pero si no hay una buena oferta seguirá por mucho tiempo'', comentó el directivo del Atlas. MEXSPORT / C. De Marchena

''No me quiero desprender de él nunca, pero está la situación de él, de su familia, de su futuro, en el mercado local se pregunta todos los días, pero si no hay una buena oferta seguirá por mucho tiempo, ha habido sondeos locales y de Europa'', comentó el directivo del Atlas.

Reiteró que en este verano, buscarán reforzar todas las líneas del equipo, desde la defensa con la salida de Rafael Márquez, así como en medio campo y en la línea de ataque, sin embargo hoy en día confían plenamente en el trabajo de José Hernández, arquero que recién debutó en el máximo circuito.

OF