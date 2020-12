Atlas se aleja de La Fiel

Tal y como sucedió en el Torneo Guard1anes 2020, en donde la mayoría de los partidos del Atlas, sobre todo los de local en el Estadio Jalisco, fueron transmitidos por la señal del canal Afizzionados, al que pocos tienen acceso, para este 2021 será la misma historia.

Y es que prácticamente todos los juegos de los rojinegros como locales serán transmitidos por el canal Afizzionados, con excepción de los duelos ante América de la Jornada 7 y ante Chivas en la Fecha 16, los cuales serán televisados por señal abierta.

En total, siete partidos de Atlas serán transmitidos por Afizzionados, dos por Fox Sports, seis por TUDN y dos por Televisión Azteca.

Los rojinegros del Atlas conocieron que abrirán el certamen el próximo sábado 9 de enero ante Rayados del Monterrey en el Estadio Jalisco. Nueve de los 17 partidos serán en el Coloso de la Calzada Independencia, ante rivales como Rayados, Tigres, Santos, América, Atlético San Luis, Juárez FC, Xolos, León y termina ante Guadalajara en el Clásico Tapatío en la Jornada 16.

En cambio, visitarán a conjuntos como Querétaro, Pumas, Pachuca, Toluca, Puebla, Cruz Azul, Mazatlán y Necaxa.

Buscan a colombiano para el ataque

La llegada de Julio Furch no ha sido suficiente para que Diego Cocca esté tranquilo, es por eso que la directiva ya busca a otro atacante más, ahora en el mercado sudamericano, y han encontrado en el colombiano Deiber Caicedo una buena opción.

El jugador del Deportivo Cali tiene 20 años y no es la primera vez que los rojinegros lo buscan, ya que para el mercado de verano también lo tenían en observación.

Sin embargo, hay un problema: la directiva de Atlas y Grupo Orlegi pretenden acomodar a Javier Correa en otro equipo, no obstante a ello, ha sido difícil que el ariete argentino encuentre otra opción y si no llega a un acuerdo en otro lado, se quedará con los Zorros y Caicedo seguirá siendo un sueño guajiro para los rojinegros.

EL DATO

Así serán los partidos de Atlas

JORNADA/RIVAL TRANSMISIÓN ESTADIO 1/Monterrey Izzi Jalisco 2/Querétaro Fox Corregidora 3/Tigres Izzi Jalisco 4/Pumas TUDN O. Universitario 5/Santos Izzi Jalisco 6/Pachuca Fox Hidalgo 7/América TUDN Jalisco 8/Toluca TUDN Nemesio Díez 9/San Luis Izzi Jalisco 10/Juárez Izzi Jalisco 11/Puebla Azteca Cuauhtémoc 12/Cruz Azul TUDN Azteca 13/Tijuana Izzi Jalisco 14/León Izzi Jalisco 15/Mazatlán Azteca Kraken 16/Chivas TUDN Jalisco 17/Necaxa TUDN Victoria

POSIBLE INCORPORACIÓN

Maleck podría llegar a los Zorros

Recientemente abandonó la prisión tras un largo juicio por la muerte de dos personas tras manejar en estado de ebriedad, su contrato laboral está firmado con el equipo Sub-20 de Santos Laguna, club con el que aún sigue registrado, sin embargo, el jugador Joao Maleck no descarta jugar para los rojinegros del Atlas.

El futbolista pertenece oficialmente a Grupo Orlegi, propietario de Santos y Atlas, es por eso que se abre esa posibilidad, sin embargo, todavía no tiene contacto con la directiva de este grupo, así como con Atlas o los laguneros, acción que realizará lo antes posible para conocer su futuro.

“Mi contrato sigue vigente con ellos (Santos), pero no tengo definido donde será mi futuro. De momento no puedo hablar nada de eso, pero obviamente se van a analizar todas las opciones, no le cierro la puerta a esa opción (jugar en el Atlas) y vamos a ver qué es lo mejor”, reconoció Maleck Robles.

