Atlas rompe el silencio sobre la posible llegada de Jeremy Márquez al América

De cara al próximo torneo, los rojinegros del Atlas han tenido que hacer cambios en su esquema directivo, anunciando la salida del presidente del equipo, Germán Brunati y oficializando a Aníbal Fájer, quien sustituirá a Germán en su puesto como el Presidente del Atlas.

Con ello y en busca del armado del equipo de cara al Apertura 2025, los tapatíos anunciaron ya de manera oficial las bajas de Brian el “Huevo” Lozano, Idekel Domínguez y Leonardo Flores, quienes no entraban en planes de la nueva directiva rojinegra.

Sumado a estas salidas confirmadas, desde hace algunos meses se había venido hablando del interés que aparentemente existía por parte del América para fichar al canterano Atlista, Jeremy Márquez, quien según algunas fuentes habría sido del interés de André Jardine y de la directiva americanista, sin embargo, este miércoles en una entrevista, Aníbal Fájer confirmó que hasta el momento no existe ninguna oferta formal por parte del club capitalino y que Márquez está considerado como una pieza importante para la plantilla rojinegra.

"No, no hay ninguna oferta, en el momento que venga un acercamiento y una oferta formal, la pondremos sobre la mesa, entenderemos qué significa esto para Jeremy, para Atlas, y en caso de ser benéfico para ambos, tendremos que darle la oportunidad en el equipo que sea. Pero mientras no llegue algo, obviamente que Jeremy, que ha tenido unos torneos muy destacados, es parte fundamental de la planeación que tenemos hoy”, comentó el presidente del equipo para Record.

Además, señaló que en caso de que se concretara alguna transacción con cualquier equipo, tendrían que buscar en el mercado quien pudiera suplir el espacio que dejara Jeremy. "Si hubiera un movimiento, un interés y tuviéramos que darle salida, pues obviamente tendríamos que ocupar ese espacio que dejaría".

En otras ocasiones, Aníbal ha señalado qu e los rojinegros saldrán al mercado de transferencias por tres jugadores en posiciones que le faltaron al equipo en el torneo pasado, buscarán a dos laterales y a un mediocampista que defienda bien pero que también ataque, sumado a que en caso de que llegara una oferta por algunos de los jugadores titulares tendrían que buscar en el mercado a su sustituto.

