Atlas presenta ocho incorporaciones

Aún y cuando se esperaba que fueran nueve, este jueves la directiva de los Zorros del Atlas, en la persona del presidente Rafael Márquez y del director deportivo, Ignacio Hierro, presentó a sus ocho incorporaciones de cara al Torneo Clausura 2019. Se trata de Osvaldo Martínez, Jesús Isijara, Anderson Santamaría, Jorge Segura, Ulises Torres, Cristian Cálix, Darío Burbano y Ulises Zurita. Aún falta la llegada del centro delantero, y es que las negociaciones por Facundo Barceló están por concluir y podría darse la noticia en los próximos días.

"Gente como ustedes que se encariñarán, y que en un futuro como Cálix, como Ulises, sé que nos puedan dar mucho para adelante. Bienvenidos", fue parte del discurso de bienvenida de Rafael Márquez hacia los ocho elementos que fueron presentados en La Madriguera.

Por otro lado, y como uno de los jugadores de mayor experiencia de los que llegaron a reforzar al plantel rojinegro, Osvaldo Martínez dijo sentirse contento y consciente de la responsabilidad que es portar la playera del Atlas.

"La verdad que es un desafío enorme para mi persona, para mi carrera, he estado en varios equipos y la verdad que no tengo nada que pedir. Gracias a Dios me ha ido bastante bien y espero no sea la excepción, para eso trabajamos. Esperemos que como grupo hagamos bien las cosas y sé que estará difícil por los equipos que se están preparando pero creo que tanto yo como mis compañeros queremos ver al Atlas en lo más alto y para eso venimos a aportar nuestro grano de arena".

"Es una responsabilidad enorme, tanto yo como mis compañeros lo vamos a llevar con responsabilidad enorme. Vamos a respetar el escudo, vamos a dejar la vida por cada pelota y los resultados van a acompañar solos", dijo el volante paraguayo.

