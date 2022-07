Atlas presenta a sus refuerzos, incluido Ocejo

Atlas presentó a sus refuerzos para el Torneo Apertura 2022 que ya se disputa.

Se trata de cuatro jugadores: Idekel Domínguez, quien portará el “3” en la espalda; Edison Flores que llevará el “10”; el lesionado Mauro Manotas (“11”) y el recién llegado de Santos Laguna, Jesús Ocejo, con el número “20”.

Ante la lesión de Mauro Manotas, el Club Atlas se tuvo que ver en la imperiosa necesidad de encontrar un refuerzo en ataque que llegara a tomar ese puesto de cara al Apertura 2022 y pronto lo encontraron en su “hermano mayor” Santos Laguna, ya que Jesús Ocejo es a partir de ayer el nuevo jugador de los Rojinegros.

El futbolista de 24 años y nacido en Hermosillo, Sonora, ya trabajó con el equipo de Diego Cocca, se puso a la orden de manera inmediata y señaló que llega al bicampeón a ser solución a los problemas que tiene el club ante lesiones y bajas de juego.

“El reto es sumar cada minuto que me dé el profesor, dar soluciones, dar siempre el 100 por ciento en la cancha y colectivamente acercarme más con el equipo, ser más unidos y eso se verá en la cancha, son unas de las cuantas metas que tengo para este torneo y para este semestre”, comentó Ocejo.

Aunque ya está comenzado el Apertura 2022 y estuvo inscrito con la plantilla de Santos Laguna al arranque del certamen, Ocejo puede ser inscrito con Atlas tal y como el reglamento lo avala, no jugó en la Jornada 1 y bien podría hacerlo en la fecha 2 con los Zorros, si es que Diego Cocca lo considera necesario.

“Acá todos reciben una misma oportunidad, todos somos jugadores espectaculares, por algo estamos aquí, son decisiones de la vida, del ‘Profe’, del día a día, todos estamos preparados para solucionar los problemas que lleguen por enfrente, yo estoy preparado y siempre listo para solucionar el siguiente reto”, expresó el jugador.

Durante la presentación de jugadores, el peruano Edison Flores agradeció la oportunidad de regresar al futbol mexicano y más con el actual bicampeón, equipo al que, según sus palabras, no le podía decir que no.

“La verdad me motivó, porque México para mí es una linda Liga, muy competitiva y a pesar de estar adaptado a la MLS de donde venía, creo que a un equipo como Atlas que venía de buenos momentos no se le puede decir que no, entonces aproveché esa oportunidad”, platicó Edison en su presentación como jugador del Atlas.