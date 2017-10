Atlas derrota a Santos y se acerca a la Liguilla

16151017JDI_SAN_ATS_OROZCO - Action photo during the match Santos vs Atlas, corresponding to the Round 13 of the Apertura 2017 Liga BBVA Bancomer the MX at TSM Corona Stadium.Foto de accion durante el partido Santos vs Atlas, Correspondiente a la Jornada 13 de la Liga BBVA Bancomer MX del Torneo Apertura 2017, en el Estadio TSM Corona, en la foto: Jonathan Orozco de Santos15/09/2017/MEXSPORT/Enrique Terrazas. ENRIQUE TERRAZAS MEXSPORT, MEXSPORT, Copyright 1999 Adobe Systems Incorporated