Atlas confía en su defensa para lograr un buen resultado en Monterrey

El Atlas comenzó este martes con sus entrenamientos de cara al duelo de la Jornada 15 del Apertura 2024, en el que se medirán a Rayados de Monterrey, un enfrentamiento que promete ser uno de los más complejos en el cierre del torneo. El equipo rojinegro busca mantener su sólida defensa, la cual ha sido clave en sus últimos encuentros, y que les ha permitido cosechar tres empates sin goles consecutivos.

Édgar Zaldívar, uno de los jugadores más representativos y canterano del Atlas reconoció la dificultad del rival y el entorno, pero también destacó que el equipo tiene una semana larga de preparación para ajustar detalles y llegar en óptimas condiciones. “Con todo, tenemos que ir a hacer un buen partido en Monterrey. Sabemos que es un equipo difícil, un estadio difícil, pero vamos a tener una semana larga. Tenemos tiempo de trabajar, de recuperarnos y jugar un partido muy importante”, comentó Zaldívar, ahora lateral derecho del cuadro de Beñat San José.

El canterano rojinegro también se refirió a la motivación que tiene el equipo en la lucha por un puesto en la Liguilla, ya sea clasificando de forma directa o a través del play-in. Con la determinación de no dejar escapar ninguna posibilidad hasta el último momento, Zaldívar fue enfático al decir que están “motivados, porque sabemos que estamos ahí todavía luchando por poder entrar. Yo creo que hasta que tengamos el último partido y las últimas posibilidades de pasar directo, no vamos a seguir luchando. Igual también entrando en el play-in, sabemos que tenemos oportunidad y no vamos a tirar la toalla hasta el final”.

Respecto al desempeño defensivo del equipo, Zaldívar expresó que el Atlas ha mostrado solidez y consistencia en la última línea. “La verdad que defensivamente nos sentimos bien. Nos sentimos cada vez mejor colgando los ceros atrás. Obviamente quisiéramos ganar los partidos y tener más goles a favor, pero en otras temporadas o en otros momentos creo que sería todo al revés. Serían partidos que terminábamos perdiendo o terminábamos con goles en contra y ahora terminamos también con el cero atrás”, apuntó.

El partido entre Atlas y Monterrey está programado para el sábado 2 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio BBVA, donde los rojinegros buscarán sumar puntos importantes y seguir con vida en el torneo.

Partidos con portería en cero

Jornada 3 Atlas 1-0 Santos Jornada 7 Atlas 2-0 Pachuca Jornada 12 Atlas 0-0 Mazatlán Jornada 13 León 0-0 Atlas Jornada 14 Atlas 0-0 Tijuana

