Atlas, con cuentas pendientes frente al León

El cuadro de los Rojinegros del Atlas va por su primer triunfo en el incipiente Clausura 2025 enfrentando a los Esmeraldas del León, que recién anunciaron la contratación de la estrella colombiana James Rodríguez, quien no verá acción en este partido por falta de ritmo.

Atlas viene de un buen empate ante la Máquina del Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario, resultado que exhibió a los celestes que, en la era de Martín Anselmi, no han podido derrotar a los tapatíos.

Así, los Rojinegros tendrán su primer encuentro de local en el estadio Jalisco en este nuevo torneo y en el cual espera lograr el triunfo, pues mostró un cuadro ordenado y con variantes al frente bajo la dirección de Gonzalo Pineda, quien hará su presentación ante la Fiel en este encuentro.

Con el nuevo técnico, el cuadro de los Zorros quiere tener un buen torneo y aspira llegar a la liguilla, y aunque apenas son las primeras jornadas, es aquí donde debe aprovechar los resultados, pues le ha ocurrido que a la mitad del torneo va a la baja y su rendimiento ya no fue el esperado.

Pero enfrente estará el León, para quien será su primer partido, luego del pospuesto ante el Pachuca en la primera jornada.

Los Esmeraldas están de manteles largos con la flamante contratación del colombiano Rodríguez, quien brilló en equipos como Real Madrid, Bayer Munich, Olympiacos y Sao Paulo, entre otros.

Asimismo, con el regreso a las canchas de Andrés Guardado León espera surgir como un contendiente por el título y darle alegría a una afición que está ávida por un campeonato.

Los últimos torneos no han sido buenos para el cuadro de Eduardo Berizzo y sus metas no han sido cumplidas; pero ahora espera resurgir con jugadores de renombre y corte europeo como James y Guardado, y una calificación a la liguilla es lo menos a que puede aspirar, si no quiere llevarse una gran decepción.

En las últimas 10 visitas de La Fiera al Jalisco en fase regular, el cuadro guanajuatense tiene un saldo positivo, al lograr cinco triunfos, dos empates y solamente tres derrotas.

La última victoria del Atlas como local ante el León se dio en la Jornada 10 del lejano Apertura 2021 por un marcador de 2-0.

Alineaciones probables Atlas León Portero 12. Camilo Vargas Defensas 3. Idekel Domínguez

5. Matheus Doria

13. Gaddi Aguirre

216. Paulo Ramírez

23. Carlos Orrantia Medios 185. Víctor Ríos

26. Aldo Rocha

16. Alonso Ramírez Delanteros 10. Gustavo del Prete

32. Uros Djurdjevic DT. Gonzalo Pineda Portero 1. Alfonso Blanco Defensas 31. Sebastián Santos

22. Adonis Frías

21. Stiven Barreiro

26. Salvador Reyes Medios 8. Emiliano Rigoni

5. Sebastián Fierro

27. Ángel Estrada

17. Daniel Hernández Delanteros 24. Carlos Cisneros

14. Ettson Ayón DT. Eduardo Berizzo

