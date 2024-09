Si algo le hace daño al Atlas es enfrentarse al América, por lo menos es lo que ha demostrado en los últimos tres partidos, las Águilas le han hecho 10 goles a los Zorros, que no ven lo duro, sino lo tupido cuando se miden al hoy bicampeón del futbol mexicano.

En el torneo pasado, en el Clausura 2024, el América le ganó 5-1 al Atlas en el Estadio Jalisco; hace apenas unas semanas, el 8 de agosto, el triunfo fue para los capitalinos por 2-1 dentro de la Leagues Cup. Para finalizar, en este Apertura 2024 el marcador finalizó 3-0 en el Estadio de Ciudad de los Deportes, en una clara muestra de superioridad azulcrema, que tiene de cliente a Camilo Vargas, a José Hernández y a toda la defensa rojinegra.

Y a pesar de esta cantidad de goles recibidos, de estos tres descalabros oficiales de manera consecutiva, el técnico Beñat San José no reaccionó y no tomó las providencias necesarias, a tal grado de mandar a la cancha a una línea defensiva que no había jugado junta en lo que va del certamen.

Idekel Domínguez, Martín Nervo, Matheus Doria y Gaddi Aguirre jugaron por primera vez juntos en lo que va del certamen, invitados a no volver a hacerlo, ya que de paso, Aguirre se fue expulsado antes de cumplir la primera media hora del partido.

América se dio un festín ante la inoperante defensa rojinegra, comenzando con un golazo de Rodrigo “Búfalo” Aguirre apenas al minuto 9 con una asistencia magistral de Brian Rodríguez.

Después del descanso y ya con algunos cambios sobre la cancha, América incrementó la ventaja con otro golazo, ahora de Víctor Dávila, quien al minuto 57, hizo su debut como americanista y de paso debut goleador. La cuenta la concluyó Brian Rodríguez al 76’, con una descolgada en la cual la defensa rojinegra sólo atinó a verlo sin presionarle.

Así, Atlas cumple con su segunda derrota en lo que va del torneo, se estanca en 14 puntos y por lo tanto, se espera un descenso de posiciones en la tabla general; por su parte, las Águilas bicampeonas, parece que reaccionan y con dos triunfos al hilo, suman ya 12 puntos y apuntan a una recuperación que podría significar en una Liguilla.

La jornada doble continúa para ambos equipos, ya que Atlas recibirá en el Estadio Jalisco este viernes a los Gallos Blancos de Querétaro; mientras que América visitará Aguascalientes para enfrentar al Necaxa y lo harán con otra baja más, ahora la de Israel Reyes, que tuvo que salir de cambio por una lesión.

ALINEACIONES

AMÉRICA

PORTERO

1.Luis Malagón

DEFENSAS

3. Israel Reyes

(69’ 5. K. Álvarez)

14. Néstor Araujo

(64’ 17. A. Zendejas)

26. Cristian Borja

29. Ramón Juárez

MEDIOCAMPISTAS

8. Álvaro Fidalgo

(46’ 11. V. Dávila)

20. Richard Sánchez

28. Érick Sánchez

DELANTEROS

24. Javairo Dilrosun

(64’ 32. M. Vázquez)

27. Rodrigo Aguirre

(46’ 21.H. Martín)

7. Brian Rodríguez

D.T. André Jardiné

ATLAS

PORTERO

12. Camilo Vargas

DEFENSAS

13. Gaddi Aguirre

2. Martín Nervo

5. Matheus Doria

3. Idekel Domínguez

(66’ 17. R. Lozano)

MEDIOCAMPISTAS

7. Raymundo Fulgencio

18. Jeremy Márquez

(79’ 198’ C. Cruz)

26. Aldo Rocha

(66’ 185. V. Ríos)

15. Jhon Murillo

DELANTEROS

8. Mateo García

(66’ 14. L. Reyes)

19. Eduardo Aguirre

(79’ 32. U. Durdevic)

D.T. Beñat San José

SV