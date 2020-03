Atlas busca salir del hoyo en su visita a santos

Del “ganar a como dé lugar”, Atlas pasó a “ganar, si no, está eliminado”, y es que en caso de no obtener los tres puntos frente a Santos Laguna esta tarde, estaría con un pie fuera de la Liguilla apenas en la Jornada 8 del Clausura 2020, pues solamente suma seis puntos de 21 posibles en este momento, son penúltimos en la tabla general y últimos en la de cociente, pero un triunfo les regresaría la esperanza de poder conseguir el milagro de calificar.

No será nada sencillo para los Zorros, ya que el estado anímico por el que atraviesan no es tan bueno como quisieran; llevan tres derrotas al hilo, además de que su entrenador, Rafael Puente, no conoce la victoria desde hace 10 encuentros, siete en su estancia con Querétaro y tres con los rojinegros, por lo que sí hay urgencia para ganar, pero no hay idea, ni estilo de juego que hagan más fácil esa tarea.

Para este partido Rafael Puente no podrá contar con dos de los jugadores más importantes que tiene en su plantilla, ya que José Javier Abella se encuentra suspendido dos encuentros, además de que Lorenzo Reyes no se ha podido recuperar por completo de su lesión; pero por otro lado, Javier Correa ya está listo, recuperado y disponible para ser tomado en cuenta para arrancar el compromiso de hoy.

Santos, por su parte, lucha por meterse de lleno a puestos de Liguilla. Actualmente suma 11 puntos en lo que va de torneo, el cual no ha sido el mejor para ellos, sin embargo, está en la pelea y un triunfo ante su “hermano menor” ayudaría a escalar posiciones en la tabla general, así como mejorar en el estado anímico de cara a la segunda mitad del Clausura 2020.

Sin embargo, el estadio Corona TSM le sienta bien al Atlas, ya que de los últimos cinco compromisos jugados en el nuevo inmueble de los laguneros, tres han terminado en victoria para los tapatíos, mientras que Santos ha registrado un empate y un triunfo. Aunque el último resultado entre ambas escuadras terminó con los tres puntos para los albiverdes con marcador de 3-1, gracias a los goles de Julio Furch, Osvaldo Martínez y Jonathan Rodríguez; por Atlas descontó el central Omar González, hoy jugador del Toronto de la MLS.

Posibles Alineaciones

Santos

1. Jonathan Orozco, 2. Josecarlos Van Rankin, 20. Hugo Rodríguez, 21. Matheus Doria, 17. Gerardo Arteaga, 8. Carlos Orrantia, 11. Fernando Gorriarán, 15. Brian Lozano, 16. Ulises Rivas, 9. Julio Furch, 19. Eduardo Aguirre.

Suplentes: 28. Acevedo, 5. Torres, 6. Cervantes, 10. Valdés, 191. Lozano, 13. Castillo, 29. Rivero.

DT: Guillermo Almada

Atlas

12. Camilo Vargas, 3. Ismael Govea, 2. Martín Nervo, 30. Germán Conti, 203. Jesús Gómez, 13. Ulises Cardona, 218. Jeremy Márquez, 6. Édgar Zaldívar, 10. Luciano Acosta, 29. Javier Correa, 9. Ignacio Jeraldino.

Suplentes: 23. Hernández, 15. Barbosa, 26. Isijara, 186. Trejo, 17. Cuero, 25. Rivera, 7. Torres.

DT: Rafael Puente.

Árbitro: Óscar Macías Romo.

HOY EN TV

Santos vs. Atlas

18:45 horas / Fox Sports 2