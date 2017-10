Atlas aprendió de sus errores, asegura Juan Pablo Vigón

La racha que vivió el Atlas de seis encuentros sin ganar en la Liga, fue una lección que aprendió el equipo, porque dejaron de hacer muchas cosas y aunque no es un pretexto, dijo Juan Pablo Vigón, en el aspecto físico tampoco estuvieron al cien por ciento.



"Desde que llegué vi a un grupo profesional, positivo, lo cual nos dio para ganar partidos en el inicio de temporada, aprendimos de lo malo que vivimos en la racha de perdidos, estamos conscientes qué debemos de hacer para ganar los partidos".



Hoy las circunstancias son otras, el equipo físicamente se siente en óptimas condiciones, como siempre habrá cosas a mejorar, pero ese detalle ya no afecta al equipo y Vigón aseguró que se vive un excelente ambiente, al tiempo que la confianza se ha recuperado tras dos victorias consecutivas.



"Es lo que buscamos, no parar la racha, alargar hasta llegar a Liguilla. Bien, físicamente nos sentimos bastante bien. Tenemos bastante confianza, es lo que se necesita para ganar. El ambiente que se vive en los entrenamientos son diferentes, pensamos positivo y así lo demostramos".



El partido del pasado fin de semana ante el América, el cual perdieron 2-1, fue una buena prueba para el zorro, porque además de mantenerse en ritmo futbolístico, aprovecharon para seguir mejorando y poner en práctica otras cosas.



"Nos sirvió mucho, fue un rival complicado y futbolísticamente no se pierde ritmo de partido, siento que nos ayudó mucho para el partido ante Santos, ir a buscar los tres puntos, jugando bien ganar el encuentro".



A la afición, Vigón le da las gracias por todo el apoyo que han mostrado, ya que en las derrotas no se alejan del equipo y siempre están ahí, para sumar su granito de arena en busca de una mejoría.



"Siempre he dicho que es la mejor de México, que sigan con el apoyo en el Estadio Jalisco y afuera, la verdad me sorprende porque siempre van muchos a los otros partidos".