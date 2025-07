Atlas abre el Apertura 2025 visitando al Puebla

Este viernes arranca el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y lo hace con el duelo entre La Franja del Puebla y los Rojinegros del Atlas, programado a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. Un choque que no solo inaugura el certamen, sino que también marca el inicio de una nueva etapa para el equipo tapatío, que busca dejar atrás los malos resultados de los últimos torneos.

Atlas, bajo el mando de Gonzalo Pineda, tendrá en este torneo una oportunidad más para revertir la historia reciente. En el Clausura 2025 ni siquiera lograron meterse al Play-In, por lo que la exigencia ha crecido. Con un plantel renovado y la clara intención de volver a competir, los Zorros arrancan su camino fuera de casa, en busca de recuperar la confianza, el nivel futbolístico y, sobre todo, el anhelo de regresar a una Liguilla.

Las recientes bajas de jugadores claves que habían sido titulares como Martín Nervo o Jeremy Márquez, serán difíciles de suplir, de ahí que elementos como Róber Pier y los que llegaron como refuerzos y otros más producto de Fuerzas Básicas, tomen al “toro por los cuernos”.

Sin embargo, Pineda tendrá importantes complicaciones para conformar su once inicial debido a varias bajas sensibles. Para este debut no podrá contar con el portero titular Camilo Vargas ni con los jugadores Mateo García y Paulo Ramírez, todos por lesión muscular. Además, Matheus Doria no estará disponible por acumulación de tarjetas y Rober Pier estaría en la banca, sin ser considerado aún para iniciar.

Así, la alineación probable de los Rojinegros estaría conformada por César Ramos en la portería; Gustavo Ferraréis, Gaddi Aguirre, Víctor Ríos, Adrián Mora y Rivaldo Lozano en defensa en la famosa línea de cinco que maneja el “Gonzo”; en medio campo Aldo Rocha, Diego González y Gustavo Del Prete; mientras que en ataque estarán Eduardo Aguirre y el campeón de goleo, Djuka.

Del otro lado, el Puebla también buscará empezar con el pie derecho en casa, sabiendo que enfrentarán a un rival que atraviesa un proceso de reconstrucción. La Franja, dirigida por Pablo Guede, quiere sumar de inmediato y aprovechar las ausencias del rival para sacar ventaja.

El Apertura 2025 comienza y con él una nueva ilusión para Atlas, que buscará con trabajo y constancia acercarse nuevamente a los días de gloria que vivió hace apenas unos años.

SV