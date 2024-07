El joven jugador del Atlas, Víctor Ríos, se encuentra fuera de peligro tras el fuerte choque que sufrió durante el partido contra Puebla en el estadio Cuauhtémoc. Según Beñat San José, director técnico del Atlas, Ríos está en un hospital de la capital poblana bajo supervisión médica y en observación.

San José comentó: "Estoy escuchando que está bien, está controlado, ha tenido una lesión, en un momento todos nos asustamos un poco, pero está en el hospital, bajo supervisión, pero fuera de peligro alguno".

Aprovechando la ocasión, el técnico no escatimó en elogios hacia el joven jugador, destacando su importante contribución al equipo y el gran futuro que tiene por delante. "Quiero subrayar el rendimiento de Ríos. Creo que en una conferencia dije, estos jugadores un poco invisibles o más silenciosos, no es el ‘10’, no es el ‘9’, no es el extremo habilidoso, pero es un jugador impresionante, que nos ayuda muchísimo y que tiene un presente y un futuro impresionante", afirmó San José.

El técnico también expresó su deseo de que la afición valore el desempeño de Ríos, quien ha demostrado ser una pieza clave en los últimos partidos. "Me gustaría que la afición lo valore, ya lo sé y creo que se lo merece", añadió San José. "Hoy más, luego lo llamaríamos para apoyarlo un poco, porque es muy fuerte, él ya se ha asentado, ya tiene la camiseta y valoro mucho el rendimiento de Ríos."