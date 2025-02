Después de hilar su segunda derrota consecutiva en el torneo y caer a los últimos puestos de la clasificación, el capitán del Atlas, Martín Nervo, fue autocrítico y reconoció que atraviesan un mal momento, asegurando que la solución ante los malos resultados no es cambiar entrenador, ya que esto es un fiel reflejo de que algo al interior del equipo anda mal.

"La palabra sea, o sea, no hay una manera específica, si no es paciencia y saber que a nosotros también al principio es el proceso que nos va a costar, justamente por ideas, por manera de entrenamiento, o sea, por metodología, por lo que sea. También tenemos en cuenta, y somos autocríticos en ese sentido, es decir, si año con año cabíamos de entrenador, hay algo que no estamos haciendo bien, es algo que tenemos que tener en cuenta, yo no hablo mucho, solo es hacerse cargo de esa parte", señaló.

Ante lo complejo que resulta el regresar a los primeros puestos de la tabla, el "Tincho" enfatizó en que mantienen viva la esperanza de repuntar en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, por lo que van a pelear por darle la vuelta al momento tan complejo que atraviesa el equipo.

"La verdad que nada no va a cambiar, replanteamos los últimos dos juegos muchas cosas que realmente lo hicimos y particularmente a mí como uno de los líderes del equipo, o sea, mientras haya esperanza, mientras haya una realidad numérica, yo no me voy a dejar caer, mucho menos mis compañeros, entonces, hasta que haya un puntito de luz, ahí vamos a estar para pelear, porque lo último que vamos a perder es la fe", agregó.

Al final, reveló que el estratega de Atlas, Gonzalo Pineda se encuentra fuerte ante los malos resultados del equipo, por lo que su proceso tiene el respaldo por parte del plantel, en la búsqueda de revertir el mal paso en el campeonato.

"Hablamos con él y la verdad que coincide mucho con lo que hemos dicho nosotros y está fuerte y con ganas porque sabe que tiene respaldo, que nosotros estamos al cien con él, también somos autocríticos, que no echamos culpas ni ponemos excusa de nada. Lo noté bien, lo noté fuerte y un poco el mensaje de eso, de lo que te decía hace un rato, mientras haya matemáticas, mientras haya posibilidades, vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. O sea, haciendo, agotamos todas las posibilidades para que el equipo le vaya bien", concluyó.

