Después de salir de cambio en el Clásico Tapatío por lesión, el mediocampista del Atlas, Edgar Zaldívar, será intervenido quirúrgicamente en los próximos días después de sufrir una lesión en ligamento cruzado anterior y complejo posterolateral de la rodilla izquierda.

En un vídeo publicado a través de las redes sociales del Atlas, el canterano Rojinegro dio a conocer la gravedad de su lesión, además de que será sometido a una cirugía en los próximos días por lo que se perderá el inicio del Torneo Clausura 2025.

“Después de las evaluaciones pertinentes, el Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Institución me comparten que sufrí lesión de ligamento cruzado anterior y complejo posterolateral de la rodilla izquierda. Por esta razón, en los próximos días seré sometido a intervención quirúrgica, de la cual les informaremos puntualmente el resultado”,

El “Gary” reveló que ha vivido días complicados después de su lesión, además de que agradeció a los seguidores Rojinegros por sus muestras de cariño y apoyo luego de el complicado momento que vivió en la cancha del Estadio AKRON el pasado jueves.

“He estado pasando unos días difíciles la verdad, pero sé que voy a volver, voy a volver mucho más fuerte y sé que ustedes me van a acompañar en este proceso. Creo que me duele más el corazón que la pierna, pero esto es así, son cosas que pasan en esta profesión y quisiera agradecerles a todos".

“Quisiera agradecer por todas las muestras de cariño que me han hecho llegar. La verdad que estoy impresionado con todos y todas los mensajes, con las llamadas que me han llegado. Quiero agradecer a todos y todas ustedes, que a lo mejor no alcanzo donde están todos los mensajes, pero quiero que sepan que he ido a todos y la verdad que me han hecho sentir mucho mejor”, concluyó.

Parte Médico Hospital Country 2000: @EdgarZaldivarV. ¡Mucha fuerza, Gary! ❤️��



Sabemos de tu pasión y entrega por estos colores, te extrañaremos en la cancha, estamos seguro que volverás más fuerte para seguir haciendo historia con la Rojinegra #JuntosH4staElFinal �� pic.twitter.com/jH81ApDMlj — Atlas FC (@AtlasFC) November 24, 2024

