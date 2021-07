La madrugada del 1 de julio se informó el choque de un vehículo de lujo sobre la carretera Morelia a la altura de la población de Santa Cruz de Las Flores, en Tlajomulco de Zúñiga. Luego se reveló que el automóvil era propiedad del ex futbolista del Atlas, Vicente Matías Vuoso.

''Al arribo de Paramédicos de Servicios Médicos Municipales de Tlajomulco, se localiza un vehículo Dodge Challeger, de reciente modelo, en color blanco, con huella de choque, invadiendo el carril de alta de Carretera Morelia, en sentido hacia Guadalajara, a la altura de la calle Hidalgo Oriente en Santa Cruz de Las Flores'', informaron las autoridades, según ESPN.

En redes sociales, señala el portal deportivo, aseguraron que el ex jugador huyó del lugar, sin embargo, él mismo indicó que se encuentra de viaje, y que incluso el automóvil le fue robado.

''Sí (me lo robaron el coche), yo estoy de viaje y están poniendo cualquier cosa. Ya no se puede detener lo que ponen'', dijo el ex jugador argentino a la plataforma.

De acuerdo con la página oficial del REPUVE, consultado por ESPN, el auto sí se encuentra en estatus de robado y el reporte se hizo a las seis de la mañana con cinco minutos del 1 de julio del 2021.

