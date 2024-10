El director técnico del Atlas, Beñat San José aseguró que tras igualar esta noche ante Mazatlán, se fueron fastidiados por no conseguir la victoria, ya que enfatizó no han merecido el empate.

“Hemos tenido cuatro ocasiones claras que hubiera puesto a nuestro favor el juego, de no marcar ellos iban a tener poder, la verdad nos vamos fastidiados por no conseguir la Victoria y no hemos merecido el empate”, agregó.

De igual manera, el estratega español consideró que tanto el juego ante Querétaro y está noche fueron muy similares luego de que carecieron de contundencia.

“Yo creo que la similitud que ha habido en los dos partidos es que las oportunidades que hemos tenido no las hemos metido. Siempre tienes el riesgo de que si uno golpea, si el rival te puede golpear. En este partido lo positivo que hemos tenido es que no nos ha marcado y que por ello hemos conseguido un punto”, agregó.

Al final, puntualizó que la cancha del Estadio Jalisco fue factor para que esta noche no pudiera obtener un triunfo, después del mal estado tras varios partidos y conciertos, por lo que espera que se encuentre en buenas condiciones lo antes posible.

“Puedo asegurar que el club y la directiva que ha hecho todo lo posible para que la cancha esté lo mejor posible con los profesionales correspondiente y a ver si recupera la cancha y no hay más eventos que los puedan estropear, porque el que haya muchos partidos, para eso es la cancha de fútbol”, concluyó.

MF