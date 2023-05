Los Zorros mandan. Sí, los rojinegros del Atlas tienen una hegemonía sobre La Máquina de Cruz Azul en cuanto a instancias de eliminación directa se refiere, y es que se han enfrentado en tres ocasiones, con dos victorias para los tapatíos y una para los cementeros, por lo que este sábado se verán las caras por cuarta ocasión en la historia de torneos cortos en una postemporada.

Y aunque ya se han medido en Liguillas, nunca lo han hecho en una etapa de Repechaje, siendo la del Clausura 2023 la primera que se vivirá. Además, tuvieron que pasar 23 años para que Cruz Azul y Atlas se volvieran a encontrar en Fase Final.

Para abonarle a la rivalidad, en este torneo, la Máquina derrotó al Atlas en el Coloso de Santa Úrsula por la mínima diferencia, un resultado doloroso para los Zorros que buscaban en ese entonces una reacción ante un mal momento por el que atravesaban, de ahí que hoy por hoy, se viva una revancha para los dirigidos por Benjamín Mora, aunque el propio entrenador expresó que eso ha quedado en el pasado.

“Los partidos del pasado se quedan en el pasado. No sirven más que análisis, pero no quiere decir no representan lo que vaya a pasar en el presente. Es un gran equipo, Cruz Azul, lo repito.

"Tiene grandes jugadores, tienen un gran entrenador. Es un Estadio Azteca que es complicado ir ahí. No sé si podremos avanzar. Lo que sí sé con certeza y con seguridad es que vamos a intentarlo y lo vamos a hacer de la mejor manera, desde lo mental, lo emocional, lo futbolístico y vamos a empujar al plantel para que deje todo en la cancha, para que deje todo el corazón, todo el esfuerzo y todo el sacrificio que pueda hacer y el futbol que nosotros estamos tratando de practicar evidentemente. Así que es un matar o morir y es una final tal cual y vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para hacer un buen partido”, platicó Mora.

Resultados en Liguilla

Torneo Invierno 1997

Fue la primera ocasión en que los Rojinegros y celestes se vieran las caras en Cuartos de Final, donde Cruz Azul venció por marcador global de 5-1 a Atlas, los cementeros tocaron la gloria en ese torneo y levantaron el título de la mano de Carlos Hermosillo ante León en el Nou Camp.

Torneo Verano 1999

Nuevamente Atlas y Cruz Azul se encontraron en una Liguilla y fue en la Semifinal del Verano 99, aquel equipo de La Volpe no tuvo piedad de Cruz Azul, en el partido de ida en el Estadio Azul derrotaron 4-0 a los celestes que no habían perdido de local, para el partido de vuelta en la casa de los rojinegros volvieron a vencer al cuadro cementero 2-0.

Temporada Invierno 2000

Para el Invierno 2000, Zorros y Cementeros se enfrentaron en Cuartos de Final, en donde el marcador global se inclinó 2-1 a favor de Atlas, sin embargo los Zorros fueron eliminados por Toluca en Semifinales.

