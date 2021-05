El receso de verano de la Liga MX está en su parte inicial y en Atlas hay al menos siete jugadores que terminan sus préstamos, que ya la directiva rojinegra no estaría interesada en continuar contando con sus servicios y que tendrían que regresar a sus equipos de origen.

Se trata de elementos como Jesús Angulo, Martín Nervo, Javier Correa y Javier Abella de Santos Laguna, Armando Escobar de Tampico Madero de la Liga de Expansión, así como Ignacio Malcorra de Pumas y Renato Ibarra de América. Estos jugadores difícilmente seguirán con los Zorros, solamente que el timonel Diego Martín Cocca le solicite a su directiva que haga un esfuerzo por retenerlos.

En el caso de Renato Ibarra, los rojinegros tendrán que desprenderse de él, ya que es alto su salario y ya no existe el interés de seguir con él. Mismo caso de Ignacio Malcorra, quien no funcionó como se esperaba en este último torneo. No obstante, Javier Abella y Martín Nervo podrían ser comprados de manera definitiva por Atlas, aunque siguen perteneciendo a Grupo Orlegi.

Por otro lado, con Jesús Angulo existe el tema de que Tigres entabló conversaciones con los altos mandos de Grupo Orlegi para ver si hay interés en venderlo, y al parecer habrá negociaciones que llegarían a buen término.

