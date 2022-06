El presidente ejecutivo del bicampeón del futbol mexicano, los rojinegros del Atlas, hace oídos sordos ante las críticas que han caído sobre el equipo ahora que se volvió a coronar ante Pachuca hace una semana, esto por las polémicas arbitrales y por la presencia de su hermano Íñigo Riestra, como secretario general de la Federación Mexicana de Futbol.

Además, señaló que hay muchos intereses de por medio al señalar que Atlas recibe ayudas, por lo que enfatizó que a mucha gente le lastima ver a los Zorros y a Grupo Orlegi estar en lo más alto de los éxitos.

"Me tiene sin cuidado, sé del profesionalismo, sé de la forma en que trabaja el grupo, sé que le duele a muchísima gente el vernos que seamos exitosos y les duele en el corazón, pero no solo a nosotros, en este país parece que si alguien es exitoso hay que encontrarle el arroz negro o la excusa perfecta para cuestionar", comentó.

Acusó de poco profesionales a quienes dudan de la integridad del grupo, así como a quienes descalifican a mexicanos triunfadores como Sergio "Checo" Pérez y Saúl "Canelo" Álvarez.

"Me tocó verlo con 'Checo', con el 'Canelo', cuando hay un éxito hay que buscarle. Lo que sí me preocupa un poco es que se cuestione o que no se valore la integridad del equipo, ahí están los números y hablar así de fácil o suponer que una persona puede manipular todo eso, pues demuestra el poco profesionalismo de todos los demás, entonces no solo se duda de la credibilidad mía o de mi hermano, sino de todo el gremio del futbol o de los árbitros que se matan semana a semana", afirmó Riestra.

