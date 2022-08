Debido a que se resintió de la lesión que lo ha aquejado desde el juego de la Supercopa de la Liga ante Cruz Azul, en donde sufrió un esguince en el tobillo izquierdo, el lateral rojinegro Diego Barbosa ha quedado descartado para ser elegible esta noche, cuando Atlas se mida a Querétaro en el Estadio Jalisco.

Barbosa se someterá a un tratamiento de rehabilitación y readaptación durante estos días, con la finalidad de que esté listo para el Clásico Tapatío ante Chivas de la próxima semana. La mala noticia para Diego Armando, es que se perderá el Juego de Estrellas ante el equipo de la MLS en Minneapolis, Minnesota.

Ante esto, el propio Diego Barbosa ha sido dado de baja del equipo de las estrellas de la Liga MX y en su lugar estará Juan Escobar, del Cruz Azul. Con esto, son Camilo Vargas, Luis Reyes, Martín Nervo, Julián Quiñones y Julio Furch, además del técnico Diego Cocca, los elegibles para este compromiso de la próxima semana en la Unión Americana.

Quien no está para jugar, pero sí para viajar y hacer grupo, es el capitán Aldo Rocha, quien sigue en la lista de los convocados para el All Star Game, aunque no tendrá participación, ya que no estará para jugar ante Chivas en el Clásico Tapatío y no hay riesgo de ausencia si viaja o no al juego ante el equipo de la MLS.

