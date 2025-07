El delantero ecuatoriano Jordy Caicedo continuará su carrera en el futbol español, luego de que los Rojinegros del Atlas anunciaran oficialmente la extensión de su cesión al Real Sporting de Gijón por un año más. El club tapatío lo confirmó a través de un comunicado en el que le deseó éxito en esta nueva etapa.

“Informamos que Jordy Caicedo continuará cedido por un año más al Real Sporting de Gijón, equipo con el que actúa desde la temporada 2024-2025. Deseamos el mayor de los éxitos a Jordy en esta nueva temporada”, señaló el club.

Caicedo disputó 26 partidos con el conjunto asturiano en la Segunda División de España y marcó apenas dos goles, una cifra que no cumplió con las expectativas de ser el referente ofensivo del equipo. No obstante, para la directiva de Atlas, su permanencia en Europa es una solución conveniente, ya que el atacante no logró encajar durante su breve paso por Guadalajara.

Con los Zorros, el delantero sudamericano jugó 28 encuentros y firmó siete anotaciones, números discretos para un jugador cuyo rol era aportar goles y presencia en el área rival. Su falta de adaptación contrastó con lo hecho por Uroš Đurđević, “Djuka”, quien brilló con Atlas en la campaña pasada al consagrarse campeón de goleo individual en la Liga MX.

La salida de Caicedo permite al club enfocarse en perfiles más efectivos de cara al Apertura 2025, en busca de una ofensiva más contundente.

SV