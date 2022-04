La lesión sufrida por Diego Barbosa y que lo ha alejado de las canchas durante varias semanas y que no tiene una fecha para poder regresar, le abrió la puerta a José Javier Abella para que pudiera volver a la titularidad con el Atlas, oportunidad que el canterano de Santos Laguna no pretende desaprovechar.

"Me siento muy contento de poder jugar, creo que se da a raíz de una lesión y eso no es tan afortunado, a nadie le gusta entrar cuando un compañero se lesiona, pero es la situación que me tocó y ahora estoy aprovechando para demostrar a mis compañeros y dejando todo para poder sumar para el grupo", dijo el lateral derecho rojinegro en conferencia de prensa.

Al Atlas le resta jugar ante Mazatlán, Monterrey, Toluca y Tigres en la fase regular del Clausura 2022. Hoy en día son cuartos en la tabla general, tienen el boleto de la Liguilla directa en el bolsillo, sin embargo hay algunos aspectos a corregir para que en el cierre del campeonato el equipo no se caiga y continúe luchando por seguir cosechando triunfos.

"Creo que tenemos que afinar la concentración, el gol que nos mete Necaxa es arrancando el segundo tiempo, hay que mantener el arco en cero, es algo que el grupo ha hecho muy bien, tenemos que seguir con esa racha y será muy bueno para que el equipo pueda ganar", mencionó Abella.

