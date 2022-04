Hoy por hoy, Atlas es uno de los tres equipos más indisciplinados que hay en el Clausura 2022 con cinco expulsiones y una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El caso más reciente es el de Julio Furch, quien vio la tarjeta roja ante Mazatlán y se perderá el partido frente a Rayados. Ante esto, el zaguero Anderson Santamaría no cree que en el equipo existan indisciplinas, sino que todo es producto del momento y de la calentura de los partidos.

"No lo llamaría indisciplina, son circunstancias del torneo, son calenturas del momento, no se ha manejado de la mejor manera, no ha sido con mala intención, me tocó ser una de esas expulsiones en Tijuana, son circunstancias en los juegos, como nos ha tocado a nosotros, pero les puede tocar a otro equipo, es calentura", dijo el peruano, quien ya fue expulsado en este mismo certamen, fue ante Xolos en la Jornada 7.

Por otro lado, esta semana, Atlas enfrentará a Rayados del Monterrey, dentro de la Jornada 15 de mitad de semana y para Anderson Santamaría, no es un beneficio que los delanteros de los regiomontanos atraviesen mal momento, entre lesiones y bajas de juego y ausencia de gol.

"No sé si beneficia, sabemos de la plantilla que tienen, Funes Mori es de lo mejor que hay en la Liga, sabemos que su plantilla es muy rica, está Vincent Janssen, está Joel Campbell, nos preocupamos más en lo colectivo y no tanto en lo individual con cada uno de sus jugadores", comentó.

