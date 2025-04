Atlas: “Hoy empieza la revancha para mí”, dice Gonzalo Pineda

Para el entrenador rojinegro Gonzalo Pineda, la oportunidad de que Atlas presente un mejor desempeño para el próximo torneo comienza desde hoy, día en el que se despidió de manera oficial del Clausura 2025, tras culminar con un empate a una anotación frente a Chivas.

Aseguró que, si bien destaca que sus dirigidos generaron una importante cantidad de goles, también se llevaron demasiadas anotaciones en contra, por lo que buscará un equilibrio para la próxima temporada.

“Hoy empieza la revancha para mí y estaremos trabajando muy duro en estas vacaciones para encontrar los problemas, las soluciones y cómo es que vamos a seguir adelante. Tendremos que ver los datos, volver a ver todos los partidos, hablar del cuerpo técnico de estas situaciones, de repente cuántos cambios son razonables.”

“Voy a buscar el equilibrio, atacar mejor, defender mejor, que es en definitiva lo que da más puntos. Si bien anotamos muchos goles, nos llevamos una buena cantidad de goles en contra. Nuestra expectativa de goles no está mal, creo que hicimos un over performance de 6-7 goles, pero al revés, hicimos un over performance en expectativa de goles en contra de casi 2-3 goles, más de los que deberíamos”, señaló Pineda.

Sobre el muy posible campeonato de goleo de Uros Durdevic, no profundizó porque no quiso atraer la mala suerte, pues aún no es seguro. Sin embargo, sí dijo que para el delantero no era lo más importante por conseguir.

“He hablado con él y sé que para él no es lo más importante, siempre hemos manifestado que lo primero es el equipo y lo demuestra, cuando tiene que pasar la pelota, por eso normalmente lo hace. Es un muchacho muy humilde que está pensando primero en el equipo. Entiendo que para la afición y el club podría ser algo importante, pero no quiero tocar el tema porque no quiero mufarlo”, finalizó el estratega.