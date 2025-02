Son ya cuatro derrotas en la temporada en nueve partidos disputados, dos de ellas de manera consecutiva, tienen ocho goles recibidos en tres partidos y suman 180 minutos sin poder anotar. Así se va Atlas a casa de Torreón, con un descalabro a manos de Santos Laguna, quien era el último lugar general y ahora, con el mote de “levanta muertos”, el técnico Gonzalo Pineda dijo que se va dolido.

“Me duele esta, me duele esta derrota, esta me duele, sea de cuantas llevemos este partido me parece que no estuvimos a la altura de lo que somos y de lo que queremos representar y esta me duele yo, entonces no puedo pensar en nada más, esto es algo que me duele bastante y que la próxima semana trabajaremos mucho más en varios aspectos que le tengo en mente”, comentó el timonel rojinegro.

Atlas tiene 7 puntos en lo que va del torneo, está estancado en el lugar 15 general y es penúltimo en la tabla de cocientes y la próxima semana se verá las caras con el Atlético San Luis en el Estadio Jalisco, equipo que tras esta jornada del Clausura 2025 es el nuevo sotenero general.

SV