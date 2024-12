El director técnico del Atlas, Gonzalo Pineda recordó su etapa como futbolista del Guadalajara y otros equipos del fútbol mexicano, sin embargo, enfatizó en que ahora se debe al Atlas y defenderá a muerte los colores Rojinegros.

“Hay etapas en la vida. Pasados e historias que están ahí. Tengo un pasado con Pumas, Chivas, San Luis, Cruz Azul, Querétaro, Puebla, dos años como jugador en Seattle Sounders. Después fui auxiliar de Seattle Sounders y entrenador de Atlanta United. Ahora me toca el reto con Atlas. Son etapas momentos. Algo que me ha marcado es que siempre soy profesional en donde quiera que he estado. Siempre he dado lo mejor por el escudo que traigo en el pecho. Este escudo le da de comer a mis hijos y es sagrado, me debo a este club y afición, trataré de ser profesional igual que siempre”, señaló.

De igual manera, destacó que le gusta apoyar a los jóvenes por lo que criticó la regla de los menores, enfatizando en que es triste que se tenga que recurrir a eso, además estableció que no hablara y será su equipo quien hable en el campo.

“No soy mucho de hablar de la afición con palabras y hechos. Es más importante eso. Puedo tirar cualquier verso. Que vean a su equipo jugar bien, que se emocione y es el mejor mensaje que puedo dar. Ver los proceos y de donde se viene, siempre se quiere ver jugar al equipo bien.

“Me gusta apoyar a los jóvenes. Es muy triste recurrir a una regla para usar jóvenes. Trato de utilizar a los mejores, independientemente de las edades, siempre decimos que el balón no sabe si tienes 18 años o 35 años o tienes cierto salario. Tratermos de buscar y generar talnetos que hay bastnes para explotar y dar un paso más arriba”, agregó.

Al final, estableció que como estrategas mexicanos, tendrán que hablar menos y brindar mejores resultados para continuar al frente de los equipos en el fútbol mexicano.

“No soy reposnable de ello. Tengo la oportunidad de trabajar y dar buenos resultados. Si a eso contribuyo a que haya más mexicanos, tenemos que hablar menos y dar resultados. Hacerlo lo mejor posible. No sé porque pase. Puede haber muchos factores. La inmediatez y tornoes cortoes. Entiendo la dinámica, Impulsa está parte. El fútbol México tiene un poderío económico que puede traer a cualquiera. Eso capaz que es parte de la situación. Nosotros tenemos que hablar menos y dar más resultados”, concluyó.

